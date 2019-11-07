Чому річка в індійській столиці вкрилася білою піною? Де знайшли дев'ятсот пляшок столітнього алкоголю? І з чого у США пропонують будувати новий "Титанік"? Про це та інше - далі в нашому огляді.

Зловісна стихія. В Італії поблизу узбережжя Генуї пронісся водяний смерч. Відео гігантського вихору очевидці почали викладати в соцмережах, деякі порівнювали побачене з апокаліпсисом. Таке атмосферне явище для середземномор'я - дуже рідкісне, найчастіше виникає в тропіках.

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Екологічне лихо в Нью-Делі. Річка Джамна, що протікає через індійську столицю, вкрилася білою піною. Вона утворилася через те, що у водойму зливають відходи і хімікати. До того ж, вода застоюється, через це місцеві жителі почали скаржитися на сморід, що йде від річки. Дихати в Нью-Делі складно й через смог, який тримається вже близько тижня. У місті запровадили надзвичайний стан, не працюють школи, рух автомобілів - обмежено.

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Вистава зі спец-ефектами. Кілька людей постраждали в Лондоні через обвал стелі у театрі Пікаділлі. Інцидент стався відразу після початку вистави. Уламки впали на глядачів, які сиділи на найвищому ярусі. Загалом у залі перебувала понад тисяча людей. Їх евакуювали працівники екстрених служб. Причини інциденту з'ясовує поліція.

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Алкоголь сторічної витримки. З дна Балтійського моря підняли 900 пляшок коньяку і лікеру. Вони затонули разом із судном, що прямувало з Франції до Росії у розпал Першої світової. Корабель тоді зупинили німецькі патрульні і зажадали, аби вантаж потопили - бо його перевозили нелегально. Знайшли затонуле судно шведські дайвери. Досліджувати його власноруч було небезпечно, тож розчищати трюм і діставати з нього пляшки з рідкісним алкоголем - спорядили підводних роботів. Нині знахідку планують продати на аукціоні.

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А як побудувати кораблі, що ніколи не підуть на дно - знають американські вчені. Науковці з університету Рочестера винайшли метал, що не тоне. Пропонують обробляти вироби спеціальним лазером. Після цього на поверхні формуються нано структури, здатні утримувати повітря. Таким чином металевий предмет опиняється в повітряній бульбашці. На поверхню спливають об'єкти будь-якої форми, й навіть ті, які довго тримали під водою з прикріпленим вантажем.

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Майстер перевтілень. Актор Крістіан Бейл скинув 18 кілограмів заради нової ролі. Він зіграє британського гонщика Кена Майлза у фільмі "Форд проти Феррарі". Як зізнався Бейл, зайві кілограми заважали керувати болідом. Худнути довелося терміново. Бо лише нещодавно актор набрав вагу для зйомок у стрічці "Влада". А коли роботу над фільмом завершили - до нових зйомок залишалося лише кілька місяців.

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Каблучка за 10 мільйонів доларів наступного тижня піде з молотка на аукціоні в Женеві. Прикраса з натуральним блакитним діамантом, вагою 7 каратів. За словами організаторів аукціону, кольорові камені нині користуються попитом, блакитні серед них найбільш рідкісні і найдорожчі. Такі мінерали формуються в найглибших шарах мантії Землі, а унікального кольору набувають через взаємодію зі сполуками бору. Добувають блакитні алмази лише на кількох родовищах в Африці.