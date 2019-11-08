Під Черкасами набирає обертів кампанія із зариблення. До початку льодоставу в Кременчуцьке водосховище планують випустити понад 80 тонн коропа, товстолобика та білого амура. Акція не дешева, тому програма здебільшого фінансується коштом місцевого та обласного бюджетів. Але цьогоріч до доброї справи активно долучилися навіть промислові рибалки.

Десята ранку - до берега один за одним пристають рибальські човни. На воду промисловики намагаються виходити щодня, ще місяць-півтора - і сезон закриється аж до весни. Завантажуючи рибу, Віталій жаліється виловом Дніпро не потішив:

"Сильно крупного нема нічого, карась тільки".

Хоча так не завжди. Офіційно, за сезон у районі Черкас промисловики виловлюють до півтори тисячі тонн риби. Але з кожним роком її стає дедалі менше, розповідає Василь Надточій. А йому є з чим порівнювати - майже пів віку він на воді. І як справжній рибалка, пан Василь при нагоді поспішає похизуватися особистим трофеєм - колись упіймав величезного товстолобика.

"По правді сказати, 36 кілограмів. Сам особисто ловив - 36 кіло", - стверджує Василь Надточій, промисловий рибалка.

Та щоб ловити таку рибу, її треба в Дніпро для початку запустити. Програму із зариблення на Черкащині проводять щороку, але такої активної ще не було. Загалом її фінансують з державного та обласного бюджетів, та цього разу до неї долучились і промисловики - виділили один мільйон гривень.

Чотири тонни товстолобиків випускають у Дніпро під суворим наглядом інспекторів рибоохоронного патруля. Щоб риба прижилася і відразу пішла на зимувальні ями, її випускають поблизу фарватера.

"Чому такий розмір - тому, що вони краще будуть приживатися, вони повністю вже готові і виживання, більше 90 відсотків".

Програму зариблення передусім створили, щоб очистити Дніпро. Товстолобик і білий амур харчуються лише водоростями і убезпечують річку від цвітіння, але, на жаль, у наших широтах ці види не розмножуються. До льодоставу в Кременчуцьке водосховище планують переселити до вісімдесяти тонн риби. Та це крапля в морі, кажуть у патрулі. Науковці з'ясували - щоб річка відновлювалася, щороку треба запускати до тисячі тонн риби.

"Протягом років десяти - і це буде воно ефективно тоді працювати. Але, все-таки, ця програма є, ми над нею працюємо і на сьогодні у нас вже є доволі великі стада товстолобика, білого амура - це такі природні "комбайни" і очищають нашу річку", - зазначив Віктор Іванько, начальник Черкаського рибоохоронного патруля.

Наступного року зариблення продовжать. У патрулі сподіваються, що промисловики ще активніше долучаться до цієї справи.