Большинство людей верят в предсказания астрологов и составляют гороскопы. Именно поэтому многие убеждены, что уровень дохода напрямую зависит от того, под каким знаком зодиака родился человек. Итак, предлагаем узнать, какой знак зодиака среди мужчин самый богатый.

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Козерог

Этот знак зодиака всегда старается больше заработать и меньше потратить. Козерогов нельзя назвать скупцами, однако, разбрасываться деньгами они вовсе не любят. Для них деньги - это результат вложенного труда, а кто же своим трудом разбрасывается?

Скорпион

Представители этого знака зодиака жестоки и беспощадны. Для них деньги - это все. Они не брезгуют пройтись по головам соперников, иногда и в буквальном смысле, если это принесет им благополучие. Также они никогда не побоятся идти на крайние меры ради богатства.

Дева

Этот знак зодиака тот самый, который с состоянием в миллиарды, будет всю жизнь ходить в джинсах за 20 долларов, потому что "а что такого, отличные джинсы".

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