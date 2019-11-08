Знаки зодиака: ТОП-3 самых богатых мужчин [ Редактировать ]
Большинство людей верят в предсказания астрологов и составляют гороскопы. Именно поэтому многие убеждены, что уровень дохода напрямую зависит от того, под каким знаком зодиака родился человек. Итак, предлагаем узнать, какой знак зодиака среди мужчин самый богатый.
Козерог
Этот знак зодиака всегда старается больше заработать и меньше потратить. Козерогов нельзя назвать скупцами, однако, разбрасываться деньгами они вовсе не любят. Для них деньги - это результат вложенного труда, а кто же своим трудом разбрасывается?
Скорпион
Представители этого знака зодиака жестоки и беспощадны. Для них деньги - это все. Они не брезгуют пройтись по головам соперников, иногда и в буквальном смысле, если это принесет им благополучие. Также они никогда не побоятся идти на крайние меры ради богатства.
Дева
Этот знак зодиака тот самый, который с состоянием в миллиарды, будет всю жизнь ходить в джинсах за 20 долларов, потому что "а что такого, отличные джинсы".
Также мы писали о том, какие три знака зодиака среди мужчин самые скучные.
по теме
Лунный календарь на 8 ноября: что категорически нельзя делать
В пятницу, 8 ноября, наступит день уединения с собой
Лунный гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака: кто в опасности
В пятницу, 8 ноября, Луна будет пребывать в знаке Рыбы
Полнолуние 12 ноября: что категорически нельзя делать
Во вторник, 12 ноября, наступит 16 лунный день
Полнолуние 12 ноября: какие знаки зодиака в опасности
Фазы Луны, которые меняют друг друга, очень сильно могут повлиять на человека
Лунный гороскоп на 5 ноября для всех знаков зодиака
Во вторник, 5 ноября, Луна будет пребывать в знаке Водолей