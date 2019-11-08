Объединение предприятий "Укрметаллургпром" прогнозирует рост затрат горно-металлургического комплекса на оплату потребленного газа до 3 млрд грн в случае, если НКРЭКУ утвердит повышение тарифов на транспортировку топлива. Соответствующие данные озвучил президент объединения Александр Каленков в ходе круглого стола, организованного Федерацией работодателй Украины.

В октябре ООО "Оператор ГТС Украины" провел слушания относительно повышения тарифов на транспортировку при условии отсутствия транзита со стороны России (нулевой вариант). В ФРУ отметили, что предложение "Оператора ГТС" приведет к тому, что тариф на транспортировку газа вырастет в 3,5 раза. Ожидается, что именно такой вариант будет направлен на утверждение в НКРЭКУ.

"Для горно-металлургического комплекса прогнозируется рост затрат на газ, в котором будут сидеть затраты на транспортировку газа, до 3 млрд грн. Для нас сейчас это крайне существенно. Фактически, может идти речь о существенном снижении производства стали", - отметил Каленков.

По его словам, на фоне замедления мировой экономики и глобального снижения спроса на сталь, украинские предприятия уже начали сокращать производство. Снижение объемов в сентябре и октябре составило 10%.

"Вместо того, чтобы проводить политику поддержки предприятий, чтобы мы могли перенести этот кризис, фактически, государственная политика идет к тому, чтобы подтолкнуть наши предприятия к еще более кризисной ситуации", - прокомментировал он инициативу по повышению тарифа на транспортировку газа.

По подсчетам Федерации металлургов Украины, суммарно стоимость газа в случае согласования нового тарифа вырастет на 1271 грн. Как отметил глава ФРУ Сергей Беленький, сюда входит стоимость транспортировки как по распределительным сетям, так и по транспортировке магистральными газопроводами.