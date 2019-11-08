Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сделал заявление.

6 ноября сразу две влиятельные международные институции - ЕБРР и МВФ - обновили свои прогнозы относительно роста реального ВВП в Украине. И они не увидели никаких признаков ускорения экономического роста и того, что Украина стоит на пороге некоего "экономического прорыва", о котором так любят порассуждать во власти.

"По мнению ЕБРР, экономика Украины осталась устойчивой к политическим факторам, но темп роста будет несколько умеренным, как и раньше. Темп роста ВВП страны в 2019 году останется на уровне 3,3% (повторение результата 2018 года) и немного ускорится до 3,5% в 2020 году", - отметили в банке.

Также в ЕБРР указали на то, что, хотя инфляция и замедлилась до 7,5% в сентябре 2019 года, это все равно выше целевого показателя 5%, определенного регулятором. Даже несмотря на так называемое инфляционное таргетирование, о котором во власти прожужжали все уши.

Не радуют и оценки МВФ. Согласно прогнозу фонда, рост реального ВВП Украины будет оставаться на уровне 3,0% в 2019 и 2020 годах. Об этом говорится в новом докладе. Также прогнозируется, что ситуация может несколько улучшиться в 2021 году, тогда рост ВВП составит 3,1%, считают эксперты МВФ.

Ну и где здесь разрекламированные Зеленским и Гончаруком 5–7% роста ВВП в год? И заявленные премьером 40% роста за пять лет? А вот где. Премьер сказал: "Все вообще начинается с мечты. Я хочу сказать людям: просто поверьте".

Так и хочется воскликнуть знаменитое: "Не верю!".