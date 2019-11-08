Вы думаете, что смена цвета волос - это просто смена образа? Это не совсем так. Вернее, меняя цвет волос, мы вынуждены пересмотреть принципы ухода за ними. Ведь то, что можно темным прядям, категорически запрещено светлым. Кроме того, выбирая уходовую косметику, нужно учитывать какую именно технику окрашивания использовали, чтобы стать светлее или темнее. Часто локоны после использования красителей, да еще и нанесенных многоуровнево, выглядят, мягко говоря, уставшими, а точнее нездоровыми, тусклыми и поврежденными. Спасет ситуацию, правильно подобранное ухаживающее средство, способное стать еще и восстанавливающим, питательным, увлажняющим и защитным одновременно. Профессионалы интернет магазина Stylesalon.ua, проанализировав рынок, сделали небольшую подборку продуктов, актуальных для ухода за волосами после милирования, окрашивания по технике омбре или балаяжа.

Вы думаете, что смена цвета волос - это просто смена образа? Это не совсем так. Вернее, меняя цвет волос, мы вынуждены пересмотреть принципы ухода за ними. Ведь то, что можно темным прядям, категорически запрещено светлым. Кроме того, выбирая уходовую косметику, нужно учитывать какую именно технику окрашивания использовали, чтобы стать светлее или темнее. Часто локоны после использования красителей, да еще и нанесенных многоуровнево, выглядят, мягко говоря, уставшими, а точнее нездоровыми, тусклыми и поврежденными. Спасет ситуацию, правильно подобранное ухаживающее средство, способное стать еще и восстанавливающим, питательным, увлажняющим и защитным одновременно. Профессионалы интернет магазина Stylesalon.ua, проанализировав рынок, сделали небольшую подборку продуктов, актуальных для ухода за волосами после милирования, окрашивания по технике омбре или балаяжа.

Рекомендации для тех, кто стал светлее

Любой уход начинается с очищения и первое что вам понадобиться - подобрать шампунь для волос, подвергшихся осветлению. Как правило, такое средство содержит в большом количестве натуральные компоненты, которые с одной стороны ухаживают за прядями, а с другой - способны обезопасить ваши локоны от преждевременной потери приобретенного оттенка. Для чего это нужно? Чтобы не допустить выгорания и пожелтения и тем самым отсрочить повторное осветление. Так же нужно использовать кондиционеры, предназначенные для «златовласок». В результате ваши пряди будут легко расчесываться и не будут ломаться. Кондиционеры так же придают локонам синие и блеск, поэтому внешний вид у них буде еще более роскошный.

Восстанавливающие маски будут очень кстати, так как их высококонцентрированный состав поможет восстановить пряди и привести их в надлежащий вид даже поле первой процедуры. По мощности эффекта такую маску можно сравнить с биоревитализацией кожи лица. И защитите свои светлые локоны от негативного воздействия УФ-излучения. То есть солнцезащитная косметика должна быть в обязательном порядке в вашем арсенале.

Не нужно игнорировать дары природы и народные рецепты, поэтому воспользуйтесь преимуществами таких продуктов и их комбинаций, как:

масла кокоса;

маски с пантенолом;

маски на основе яичного желтка и меда.

Если же вы предпочитаете готовую косметическую продукцию, предлагаем вам список уникальных составов, способных восстановить ваши пряди после осветления.

Спасительная косметика для волос, поддавшигся осветлению (любой техникой)

Вне зависимости от того вы мелировали локоны или использовали технику омбре, эти средства будут во всех случаях актуальными. Каждый уважающий себя производитель косметики для волос разработал свою линию:

Kerastase предложил серию Resistance Therapist, куда вошли четыре продукта, основанные на экстракте миротамнуса и кератинового белка. Результатом использования этой серии станут локоны гладкие, сияющие и оздоровленные;

Collistar разработал комбинацию масел, включающую пять видов выжимок, которые в сочетании с витамином Е обеспечивают максимально эффективный уход за осветленной шевелюрой;

John Frieda предлагает очищать пряди с помощью специального шампуня с восстанавливающим действием. Кроме того что шампунь способен реставрировать волосы на уровне их структуры, он еще их омолаживает и обладает свойством поддерживать яркость нового оттенка;

Echosline выпустила сыворотку специально для волос окрашенных и осветленных. С ее помощью можно регенерировать пряди, вернуть им здоровое сияние. Частички, содержащиеся в сыворотке, обнуляют действие компонентов, приводящих к появлению эффекта желтизны. А это весомый плюс;

Moroccanoil создал масло для окрашенных в светлые оттенки пряди. Масло арганового дерева и семян льна гарантирует устранение ломкости, обнуляет эффект посеченных кончиков и даже обеспечивает мощную защиту шевелюры от солнца.

Так что после того как вы смените имидж путем смены цвета волос, подберите необходимую косметику для ухода за ними и локоны отблагодарят вас своим красивым внешним видом, сиянием и блеском.