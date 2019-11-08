Компанія Engie Energy має сплатити 40 мільйонів євро за відмову співпрацювати зі слідством

Польський антимонопольний регулятор наклав рекордний штраф на партнера Газпрому по будівництву "Північного Потоку-2". Компанія Engie Energy має сплатити 40 мільйонів євро за відмову співпрацювати зі слідством у справі про порушення конкурентного законодавства під час спорудження Nord Stream.

Тим часом німецький Бундестаг узявся до розгляду поправок до енергетичного законодавства країни, що дозволять Росії завершити спорудження газогону.

Йдеться про урядовий законопроект, покликаний вивести "Північний потік" з-під дії нової редакції Третього енергопакету ЄС. Україна вже звернулася до німецького керівництва, з проханням врахувати її інтереси в питанні запуску другої нитки "Північного потоку".