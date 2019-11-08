У зоопарку Перу показали рідкісних жабенят [ Редактировать ]
Рідкісне поповнення у перуанському зоопарку. Журналістам показали 36 жабенят надзвичайно вразливого виду водяної жаби з озера Тітікака. Це все потомство двох особин, конфіскованих у контрабандистів. Вважають, що залози цього виду рептилій виробляють речовину, яка є сильним афродизіаком. Тому їх виловлюють і продають на чорному ринку.
"Цей вид на межі зникнення з кількох причин. Ідеться не лише про забруднення озера. Люди просто виловлюють їх, а ще - ці жаби часто стають здобиччю інших видів", - говорить Селія Діас, ветеринарка.
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