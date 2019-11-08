Регіональний надзвичайний стан оголосили на Львівщині оголосили регіональний надзвичайний стан. Усе через зрив опалювального сезону, який так і не розпочався у двох містах - Новояворівську та Новому Роздолі. Чого тепер чекати шістдесятьом тисячам жителів двох міст і коли тепло з'явиться в їхніх домівках, дізнавалася Христина Гашенко.

Львівська обласна держадміністрація. Після засідання техногенно-екологічної комісії зачитують рішення.

"Визнати ситуацію зі зриву початку опалювального сезону у містах Новояворівськ та Новому Роздолі як надзвичайну ситуацію техногогенного характеру відповідного рівня", - говорить Тарас Грень, заступник голови Львівської ОДА.

Окрім того чиновники вирішили звернутися до агентства з розшуку та менеджменту активів, більше відоме як АРМА, щоб там змінили компанію-управителя для ТЕЦ Новояворівська та Нового Роздолу. Теперішнього управителя Арма призначила торік. Після того як через розслідування НАБУ майно обох виробничих установ арештували. Проте, управитель не зміг розрахуватися з працівниками із зарплатні заборгованість тягнеться ще від літа. Частина робітників звільнилася, інша відмовляється працювати задарма. Чому раніше не змінили управителя - в "Армі" пояснюють просто.

"Управитель обіцяв вчасно розпочати опалювальний сезон", - говорить Віталій Дума, керівник Західного міжрегіонального територіального управління АРМА.

Компанія-управитель ТЕЦ та АРМА винуватці зриву опалювального сезону у двох містах Львівщини, вважають обласні посадовці. Утім штрафи за невчасну подачу тепла в українському законодавстві не прописані.

"Я думаю тут буде дана оцінка і з боку юристів кабінету міністрів України і якщо є така можливість законодавча нею буде, нею скористаються, я думаю що винні будуть притягнуті", - говорить Назарій Романчук, директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА.

Гроші, щоб виплатити заборговану зарплату працівникам обох ТЕЦ на рахунках Новояворова та Нового Розодолу, є. Понад чотири мільйони виділили з обласного резервного фонду. Ще два із районного й міського бюджетів Новояворівська. Також мільйон гривень дали депутати Нового Роздолу.

"Ми із своєї сторони зараз готові маємо фінансовий ресурс в себе, щоб перерахувати кошти для того щоб можна було виплатити заборгованість працівникам заробітній платі і наші працівники на ТЕЦ готові приступити до роботи", - говорить Василь Муравель, міський голова Новояворівська.

Час призначення нового управителя ще не визначили. Тим часом у садках Нового Роздолу через холод у приміщеннях почали об'єднувати вікові групи. Щоб малеча не змерзала - приміщення нагрівають електрообігрівачами. Коли працівники ТЕЦ отримають зароблене, а жителі міст матимуть тепло - досі не відомо.