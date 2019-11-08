Какой знак зодиака самый сильный духом [ Редактировать ]
Как известно, сила бывает не только физическая, но и духовная. Людям, которые обладают сильным духом, намного проще добиваться своих целей и идти к успеху. Говорят, что этим людям действительно море по колено. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый сильный духом среди остальных.
Итак, на первом месте оказался Овен. Они являются наиболее сильными представителями огненной стихии. Желание быть первым везде и всегда не позволяет им сдаваться из-за малейших пустяков. Они вправду не умеют "опускать руки", всегда могут совладать над собой и своими эмоциями и принять правильное решение.
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