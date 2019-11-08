Как известно, сила бывает не только физическая, но и духовная. Людям, которые обладают сильным духом, намного проще добиваться своих целей и идти к успеху. Говорят, что этим людям действительно море по колено. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый сильный духом среди остальных.

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Итак, на первом месте оказался Овен. Они являются наиболее сильными представителями огненной стихии. Желание быть первым везде и всегда не позволяет им сдаваться из-за малейших пустяков. Они вправду не умеют "опускать руки", всегда могут совладать над собой и своими эмоциями и принять правильное решение.

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