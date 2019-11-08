Стріляниною закінчилась у Києві сварка між сусідами через борги за комуналку. Як стверджують мешканці будинку, сусід багато років відмовлявся сплачувати рахунки та крав електроенергію. Йому навіть відключили опалення - за несплату.

Сам він довго стверджував, що це наклеп і його цитую - "просто переслідують". Останнім аргументом у черговій сварці стала рушниця. Коли сусіди прийшли з боржником поговорити той відкрив вогонь із мисливського карабіна! Одна людина тяжко поранена, і досі в реанімації.

А сьогодні Олексію Берестецькому, саме так звати цього "стрільця", обирали запобіжний захід. У cуді він заявив, що нічого не пам'ятає, мовляв, був у стані афекту. Винним себе не вважає, але про постріли шкодує.

Ще розповів, що має інвалідність і погано себе почуває. Та суддів це не розчулило, і вони відправили Берестецького на два місяці в СІЗО.