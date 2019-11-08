Винуватця "стрілянини за комуналку" відправили у СІЗО [ Редактировать ]
Стріляниною закінчилась у Києві сварка між сусідами через борги за комуналку. Як стверджують мешканці будинку, сусід багато років відмовлявся сплачувати рахунки та крав електроенергію. Йому навіть відключили опалення - за несплату.
Сам він довго стверджував, що це наклеп і його цитую - "просто переслідують". Останнім аргументом у черговій сварці стала рушниця. Коли сусіди прийшли з боржником поговорити той відкрив вогонь із мисливського карабіна! Одна людина тяжко поранена, і досі в реанімації.
А сьогодні Олексію Берестецькому, саме так звати цього "стрільця", обирали запобіжний захід. У cуді він заявив, що нічого не пам'ятає, мовляв, був у стані афекту. Винним себе не вважає, але про постріли шкодує.
Ще розповів, що має інвалідність і погано себе почуває. Та суддів це не розчулило, і вони відправили Берестецького на два місяці в СІЗО.
по теме
П'ятеро підлітків поранені внаслідок стрілянини в Торонто
Троє невідомих чоловіків зайшли через вхід позаду будівлі та відкрили вогонь по людях, які перебували у коридорі
У Британії судять водія вантажівки із 39 трупами
У Британії розпочався суд над водієм вантажівки, в якій загинули 39-ть нелегальних мігрантів. Водночас у гучній справі з'явилися нові подробиці
У Франції відкрили вогонь по прихожанам мечеті
Стрілянина у Франції. Поблизу мечеті в місті Байонна чоловік відкрив вогонь по вірянах. Спершу нападник збирався підпалити вхід до храму. Коли його спробували зупинити - взявся до зброї
Стрілянина у Харкові: які версії розглядають правоохоронці
Опівдні двоє чоловіків вийшли з кафе супермаркету "Восторг" на Клочківській - раптом, на парковці по них відкрили вогонь
Підрив автомобіля у Києві: подробиці гучного замаху на бізнесмена
Хоча "Мерседес" і був броньований - один із пасажирів загинув на місці. Йому відірвало голову. Водій та ще один пасажир досі в реанімації