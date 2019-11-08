У Сполучених Штатах цього тижня, як і минулого, знову тільки й розмов, що про імпічмент. Конгресмени щодня публікують нові свідчення та роблять гучні заяви. А ще вирішили допитувати свідків уже у відкритому режимі - із трансляцією в прямому ефірі.

Дональда Трампа хіба ледачий зараз не критикує, та попри це рівень схвалення його дій - незмінний. Практично кожен другий американець, попри всі скандали, підтримує Президента.

Звідки така відданість? І хто цей "золотий електорат" Трампа - з'ясовував Дмитро Анопченко.

Коли туристи, які побували у США, кажуть, що зрозуміли цю країну, відвідавши Нью-йорк, Вашингтон і Лос-Анджелес, американці у відповідь - лише усміюються. Бо Сполучені Штати це не хмарочоси Мангеттена, і не білосніжні будівлі столиці, а зовсім як у Ільфа й Петрова - "Одноповерхова Америка". Подібно до того, як і в нас, за Києвом чи Одесою не можна скласти враження про всю Україну, так і тут - у глибинці і люди інші, і турботи, і - політичні вподобання.

Жителі віддалених районів - білі, регілійні, переважно - без вищої освіти; із власним розумінням патріотизму, коли щоранку на фасаді свого будинку американський прапор треба вивісити. Саме вони й підтримують Трампа. Попри скандал із імпічментом, 43 відсотки американців стабільно кажуть: "нас усе влаштовує", "президент усе робить правильно". Чому вони так вважають?

Що б не казали по телебаченню, які б політичні таємниці не викривали в Конгресі - прибічники Трампа відповідають: може президент щось і порушив, але економіка на підйомі, безробіття низьке, ще й податки знизили. То в чому ж проблема?

І таких людей у глибинці цілком задовольняють слова віцепрезидента Пенса:

"Те, що зараз відбувається у Вашингтоні - це ганьба! За зачиненими дверима йде розслідування щодо імпічменту, але люди в Америці знають: це просто спроба демократів змінити підсумки виборів 2016 року", - заявив Майк Пенс, віцепрезидент США.

Під час останнього опитування газети USA Today кожен третій республіканець сказав: імпічмент це спроба "лінчувати"Президента. І зізнався те, як конгресове розслідування організоване, змушує його підтримати Трампа.

Друга група людей, які попри все "за" Трампа це ті, для кого американські цінності важливіші за зовнішню політику. Ось біля стін Конгресу мітингують прихильники вільного продажу зброї. Це теж частина "золотого електорату"Трампа.

"Як на мене, це чудова адміністрація. Послухаєш, що кажуть демократи - жах бере. Нас Трамп влаштовує".

"Закони, які нам пропонують, не врятують життя, не зупинять стрілянину на вулицях. Вони лише створюють більше жертв, забираючи зброю не в злочинців, а в мирних жителів. Тому нам потрібен Трамп".

Ставлення до зброї та до абортів. Мігрантів і нелегалів... Трамп уміло полярізував виборців і отримав у своєму таборі тих, хто лише в ньому й бачить захисника консервативних цінності.

Донедавна такою ж гучною темою (яка об'єднувала виборців довкола президента) було й повернення виробництва в Америку. Трамп обіцяв, що американські промисловці заберуть контракти з Китаю та Мексики додому. Повіривши цьому, один із ключових для перемоги у виборах штатів Огайо 2016 вперше проголосував за республіканця.

"Так, я уперше в житті тоді за республіканців проголосував. Але не певний, що вони отримають мій голос знову", - говорить Сем Браун, колишній працівник заводу General Motors.

"Коли Трамп уперше тут з'явився - сказав, що підтримає робітників. Говорив, що хоче повертати робочі місця з-за кордону. Та я й досі вірю, що так буде", - говорить Майк Яким, колишній працівник заводу General Motors.

Майк і Сем - одні із семи сотень уже колишніх працівників автогіганта General Motors, який несподівано закрив підприємство в Огайо. Це стало неабияким ударом і по цих людях, і по позиціях Трампа.

"Американська мрія" для нас - це працювати в хорошій компанії, бути з нею років тридцять, щасливо вийти на пенсію. Але зараз цю мрію перетворили на цирк", - запевняє Майк Яким, колишній працівник заводу General Motors.

Робочий клас це стабільний електорат Трампа. Майку Якиму - байдуже і до "українського скандалу", і до сварок із Китаєм, і до Росії. Йому робота й стабільність потрібні. Якщо Президентові вдасться за рік змусити великі корпорації знову запустити виробництво, їхні голоси у нього в кишені.

"Куди Огайо схилиться, туди й уся країна". Тож демократи, звісно, теж спробують перехопити голоси індустріальних штатів", - говорить Тодд Белт, професор університету Джорджа Вашингтона.

Але зробити це буде непросто, свобода бізнесу один із їхніх принципів. Це Трамп може погрожувати й тиснути. І якщо у столицях його грізні дописи в соцмережі виглядають смішно, у глибинці їх вважають проявом сили й турботи.

Один зі стереотипів, що Трампа підтримують жителі таких ось містечок на периферії, а це правда, і - винятково люди старшого покоління. Щоб довести, що це не так - республіканці навіть збирають своїх молодих прихильників зі всієї Америки. І з ними цікаво поговорити.

Чому чинного президента підтримують старші люди - ще можна зрозуміти. А ось чому підлітки?

"Я постійно потрапляю в ситуації, коли на мене кричать, почувши, що я за Трампа. Звісно, це складно. І для мене це такий собі "камінг-аут "- можливість не соромитися поглядів", - говорить Дженні Копус, студентка.

Поговоривши з ними, стає зрозумілим, чому опитування завжди показують, що Трамп програє, а 2016 - отримав крісло в Білому домі.

"Людей, які вголос висловлюють ліберальні погляди, начебто багато, бо вони на виду. Якщо ти консервативних поглядів - ти просто мовчиш", - говорить Клей Данек, студент.

Тому опитування й мають похибку. А республіканці не сидять без діла. 10 мільйонів доларів спрямували на адресну рекламу в соцмережах. Через "Твітер" і "Фейсбук" намагаються знецінити розслідування щодо імпічменту.

А ще сім'я Трампа думає про майбутнє. У преспулі Білого дому мені розповіли: спершу президент хотів зробити політиком свою улюблену дочку, Іванку, виставивши її кандидатуру в Сенат. А зараз дав команду просувати сина Дональда Трампа-молодшого. Він - не сходить з екранів, постійно роздає інтерв'ю.

"Ви допускаєте, що будете балотуватися в президенти? - Послухайте, я цього не відкидаю. Поки мені подобається бути частиною кампанії, я насолоджуюсь цією битвою. Та водночас мені подобається говорити з людьми й бачити, як реформи батька змінюють їхні життя. Можливо, настане день - коли це стане роботою", - говорить Дональд Трамп-молодший, син президента США.

Але у владних кулуарах кажуть: насправді дедлайн намічено, Трамп-старший думає не лише про 2020, а й про 2024 рік. І сподівається, що його "золоті виборці"- американська глибинка і тоді будуть налаштовані підтримати людину на прізвище Трамп. Головне, пережити імпічмент.