В четверг, 7 ноября, сообщили о минировании поезда, который направлялся из Киева во Львов. Об этом сообщил в Facebook депутата Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

По его словам, правоохранители сейчас проверяют поезд на наличие взрывоопасных веществ и предметов. Пассажиров пришлось эвакуировать на станции Обводной, возле Коростеня в Житомирской области.

Ранее сообщалось, что в Киеве "заминировали" метро, а также в одесской школе искали взрывчатку.