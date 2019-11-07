Из "Интерсити" экстренно эвакуируют людей: что произошло [ Редактировать ]
В четверг, 7 ноября, сообщили о минировании поезда, который направлялся из Киева во Львов. Об этом сообщил в Facebook депутата Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
По его словам, правоохранители сейчас проверяют поезд на наличие взрывоопасных веществ и предметов. Пассажиров пришлось эвакуировать на станции Обводной, возле Коростеня в Житомирской области.
Ранее сообщалось, что в Киеве "заминировали" метро, а также в одесской школе искали взрывчатку.
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Как сообщается, информация о минировании объектов поступила на адрес электронной почты полиции