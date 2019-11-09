Под Житомиром автомобиль "влетел" в КАМаЗ, есть жертвы [ Редактировать ]
В субботу, 9 ноября, в Житомирской области в селе Лесная Слободка случилось ДТП. Так, известно, что столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате происшествия погибли 3 людей. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
По предварительной информации, водитель легкового автомобиля ЗАЗ не справился с управлением, вследствие чего выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовиком КАМаЗ.
В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель и двое пассажиров легкового автомобиля. Среди погибших 14-летний подросток. Также при столкновении транспортных средств пострадала еще одна пассажирка. Пострадавшую госпитализировали с травмами.
Сейчас полиция проводит первоочередные мероприятия для установления всех обстоятельств ДТП.
Ранее сообщалось, что под Запорожьем случилась жуткая авария, а также во Львове водитель задавил мужчину на переходе.
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