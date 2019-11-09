В Днепре водитель "влетел" в пьяного пешехода [ Редактировать ]
В субботу, 9 ноября, в Днепре на Мануйловском проспекте случилось ДТП. Известно, что водитель Geely сбил мужчину, который шел по проезжей части, передает "Информатор".
По предварительной информации от водителя, он двигался по проспекту в сторону моста во второй полосе. Пешеход шел по двойной сплошной. Автомобиль перестроился в первую полосу, чтобы избежать столкновения, однако мужчину повело вправо и он упал на капот.
Так, пешеход мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Его госпитализировали с травмой ноги. На месте работал патруль полиции. Все детали аварии установят правоохранители.
Ранее сообщалось, что под Запорожьем случилась жуткая авария, а также в Киеве пьяная женщина устроила ДТП.
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