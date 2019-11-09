У Петрівському почалося заплановане розведення сил [ Редактировать ]
Третій етап розведення сил відбувся на Донбасі в околицях Богданівки і Петрівського. Нагадаємо, українська сторона ще вчора планувала почати процес, та зробити цього не вдалося через неготовність бойовиків. Сьогодні ж опівдні відведення військ таки розпочалося.
Як то було - бачив Ігор Левенок.
Запуском білих сигнальних ракет обидві сторони підтверджують, що готові до початку розведення сил.
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За кілька хвилин починається практичний етап - відведення техніки та особового складу на лінії розмежування.
З українського боку повинні відвести 42 військовослужбовців, три бойові броньовані машини та 48 одиниць стрілецької зброї. Сили ООС відходять на 1 кілометр і займають нові позиції.
"Дякувати богу і природі, що дощу не було, не було слякоті і зима ще до нас не прийшла, тому все підготовлено було завчасно, окопи, бліндажі, місця для відпочинку, місця для приготування і вживання їжі", - зазначив Богдан Бондар, заступник командувача ООС.
За процесом відведення пильнують спостерігачі ОБСЄ.
Розведення особового складу та озброєння відбуватиметься протягом трьох днів. Потім тут мають знешкодити мінно-вибухові загородження та демонтувати укріплення.
"Ділянка номер №3 дещо легша в цьому плані, адже вона не зачіпає населених пунктів. Богданівка, що знаходиться під контролем українських військ, - перебуває поза межами ділянки. До речі, там проживає семеро цивільних осіб. Петрівське перебуває під контролем окупаційних військ і також за межами ділянки", - наголосив Володимир Кравченко, командувач ООС.
На 29 добу українська сторона має повідомити про виконання усіх заходів. І вже наступного дня, представники ОБСЄ зобов'язані це засвідчити. Процес розведення має відбуватися дзеркально з обох сторін.
"У разі, якщо супротивник порушуватиме взяті на себе зобов'язання, - то ми в короткі терміни займемо знову позиції, звідки ми відійшли", - наголосив Богдан Бондар, заступник командувача ООС.
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