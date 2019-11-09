У Німеччині сьогодні відзначають День падіння Берлінського муру. Це стало початком об'єднання країни. У листопаді 1989 року під тиском масових протестів влада Німецької Демократичної Республіки вирішила спростити правила виїзду громадян за кордон. Повідомити про це доручили партійному діячеві Ґюнтеру Шабовському. Про пресконференцію, яка змінила історію Німеччини,- Тетяна Логунова.

На фасадах берлінських будинків цими днями показують документальні кадри. Хроніку часів, коли Німеччина була розділена на дві країни. Короткі фільми закінчуються пресконференцією члена політбюро Центрального комітету Соціалістичної Єдиної партії Німеччини Ґюнтера Шабовські, яка відбулася рівно 30 років тому. Кажуть, була вона доволі нудною. Аж доки репортер із Італії не запитав політика: а що там, мовляв, із новими правилами виїзду громадян НДР за кордон?

"Ось є повідомлення, яке, як мені відомо, вже поширили, і у вас воно має бути. Усі охочі можуть запросити дозвіл на приватну поїздку за кордон без зазначення її мети, і навіть за відсутності за кордоном родичів. Дозволи видаватимуть у найкоротші терміни", - говорить Ґюнтер Шабовський, член політбюро ЦК СЄПН.

Журналісти уточнили - коли нові правила набудуть чинності?

Коротка відповідь на це запитання увійшла в історію. "Як мені відомо - зараз, тобто, негайно" - сказав Ґюнтер Шабовський.

Потім з'ясується, що Шабовський помилився. Документ із новими правилами незадовго до початку пресконференції йому передав генсек партії Еґон Кренц. Шабовський поквапом його проглянув і не помітив примітки - правила чинні з 10 листопада.

"Я йому дав це рішення. І сказав: можеш проінформувати журналістів. Шабовський мав оголосити: правила набувають чинності завтра. Це було б коректно. Але він розгубився", - розповідає Еґон Кренц, генсек СЄПН (1989).

"Думаю, він не до кінця зрозумів, що сказав. Інакше не поїхав би того вечора спокійно додому", - переконаний Евальд Кьоніг, кореспондент.

Доки Шабовський їхав додому, світові інформаційні агенції повідомили сенсаційну новину: "Німецька Демократична Республіка відкрила кордони".

Біля контрольно-пропускних пунктів почали збиратися люди. Східні німці хотіли на захід, західні - виходили назустріч, щоб їх привітати. Прикордонники не знали, як діяти, і врешті відкрили кордон. Берлінський мур упав.

Ці кадри облетіли увесь світ. Стіна, яка 28 років розділяла родичів і друзів, країну й народ, - стала символом єднання. Більшість німців і досі можуть докладно згадати, що вони робили 9 листопада 1989 року:

"Я жив на Сході. Того вечора близько одинадцятої ночі мені подзвонив друг і сказав, що кордони відкрили і я відразу ввімкнув новини. Потім ледь дочекався наступного дня, узяв вихідний і поїхав до друзів у Гамбурґ".

"Я тоді служив у бундесвері і про падіння стіни почув у казармі. Довго не міг повірити. На Сході у нас жили родичі й ми кілька разів їх відвідували. Досі пам'ятаю, як нас довго перевіряли під час перетину кордону. Після падіння стіни всі ці труднощі вмить зникли".

Одразу після падіння стіни почалися переговори про об'єднання Німеччини. Менше, ніж через рік, ФРН і НДР стали однією державою.