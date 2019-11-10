Антиконституційним називає указ голови держави про зміну медіа законодавства "Опозиційна платформа - За життя", - про це йдеться у заяві політсили.

На думку опозиціонерів, влада намагається контролювати медійний простір, перетворюючи державу у своєрідний інформаційний концтабір. За словами політиків, це фактично встановлює у ЗМІ цензуру, а вона заборонена конституцією України.

Нагадаємо, Офіс президента своїм наказом ініціював зміни в медіа законодавстві - зокрема, запровадження обмежень для тих ЗМІ, які є збитковими. А журналістам запропонували фіксувати накази редакції під час висвітлення новин. На підставі таких заяв кореспондент отримував би винагороду та захист, а власники й керівники медіа - потрапляли б під санкції.