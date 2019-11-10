На Закарпатті провели фестиваль "Молодого вина" [ Редактировать ]
Танці, співи, частування та божоле - рікою. На Закарпатті відбувся фестиваль "Молодого вина".
Попереду фестивальної колони в Береговому - діти зі школи мистецтв. Несуть барабани, духові інструменти. Позаду крокують Лицарі "Ордену вина". Усі - в святковому вбранні.
Урочисто відкрили фестиваль молодого вина - дегустацією напою.
"Это кадерне савиньен, новое вино, как видно по запаху и по цвету", - говорить Еміль Ковач, винороб.
Цими вихідними відзначають День святого Мартина - одного з найвідоміших угодників Франції. Він прославився добрими вчинками. Щоб уласкавити святого - треба куштувати вино.
"У Європі традиція така, що на день Мартина, - це той період, коли вже коли вино не готове, не видержане, але уже на день Мартина можна відчувати смак вина", - розповідає Олександр Якоб, учасник винно-лицарського об'єднання ім. Св.Венцела.
Обирали на фестивалі й найкращих виноробів. Учасників було понад два десятки. Іштван Варга виборов золото в номінації "Найкраще біле вино".
"Це вино називається "Святого Мартина" - це кюве, три різні сорти зберігати разом: "Гулівер", "Жемчуг" "Чобого" і "Мускат", - говорить Іштван Варга, винороб.
А от Степан Шимон переконує - його вино смачніше, бо червоне.
"Цікавляться сухими винами, червоними", - зазначив Степан Шимон, винороб.
Існує повір'я: хто не попоїсть ситно у День Святого Мартина, цілий рік буде голодний. Тому закарпатці вирішили ще й досхочу всіх нагодувати. Головна страва фестивалю - гуска. Ігор Малюга - переможець гастрономічного конкурсу фестивалю, ділиться рецептом.
"У соус входить і мандаринка, і апельсиновий сік, клюква , цедра, апельсини, мед, гірчична, трошки перцю "чилі" і трошки соку манго", - розповідає Ігор Малюга, шеф-кухар.
Частувати берегівськими смаколиками приїхали гості звідусіль.
"Ми приїхали зі Львова! - А ми з Рівного! А ми - з Трускавця!", - говорять гості фестивалю молодого вина в Береговому.
"Смачна! Інтер, смачного і вам, якщо будете коштувати. Смачно!", - говорять Оксана та Юрій Солод, туристи
Вино пили, гуску їли, і народну пісню співали.
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