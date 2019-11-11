У Німеччині туман спричинив масову аварію [ Редактировать ]
Масова аварія у Німеччині. Через ожеледицю і туман на трасі зіткнулися 18 автомобілів. Постраждали 29 людей. Автотроща сталася на національній трасі А7.
Водій пікапа втратив контроль над своїм автомобілем та врізався у відбійник між смугами. Через погану видимість - менше п'ятдесяти метрів - наступні авто не змогли вчасно загальмувати.
В автомобільному місиві були пошкоджені три машини пожежної служби та авто поліції.
по теме
Прямував до Гамбурга: у Німеччині розбився польський автобус
Автобус з'їхав з траси і перекинувся, пошкодивши понад 100 метрів відбійника - у салоні було 50 громадян Польщі, 13 з них травмовані
Смертельні ДТП в Україні: як змінити статистику аварій на автошляхах
Тільки за цей рік в Україні сталося понад сто тисяч ДТП, в яких загинули майже дві тисячі людей. Це справжня війна на дорогах
Маршрутка "снесла" подростка с дороги и не остановилась (видео)
В Запорожье на пешеходном переходе водитель маршрутки сбил парня
У центрі столиці під машиною провалився асфальт
На перехресті вулиць Шота Руставелі та Саксаганського прорвало трубу з гарячою водою
У Дніпрі зіткнулися маршрутка та легковик
Семеро людей постраждали в ДТП у Дніпрі. На вулиці Овражній зіткнулися маршрутка та легковик