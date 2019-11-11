В автомобільному місиві були пошкоджені три машини пожежної служби та авто поліції

Масова аварія у Німеччині. Через ожеледицю і туман на трасі зіткнулися 18 автомобілів. Постраждали 29 людей. Автотроща сталася на національній трасі А7.

Водій пікапа втратив контроль над своїм автомобілем та врізався у відбійник між смугами. Через погану видимість - менше п'ятдесяти метрів - наступні авто не змогли вчасно загальмувати.

В автомобільному місиві були пошкоджені три машини пожежної служби та авто поліції.