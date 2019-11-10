Российской звезде Анастасии Заворотнюк, которая сейчас переживает тяжелое заболевание, стало немного лучше. Об этом сообщил на своей странице в Instagram продюсер группы "Ласкового мая" Андрей Разин.

"Очень осторожно, очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются и Насте становится лучше. Она, вроде бы, идет на поправку. Насте действительно становится лучше и мы все молимся, чтобы ее здоровье восстановилось и она, как можно быстрее, вернулась к нам. Настя, мы все молимся за тебя", - написал Андрей Разин.