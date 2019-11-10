"Страшные прогнозы не сбываются": близкие Заворотнюк порадовали поклонников актрисы признанием [ Редактировать ]
Российской звезде Анастасии Заворотнюк, которая сейчас переживает тяжелое заболевание, стало немного лучше. Об этом сообщил на своей странице в Instagram продюсер группы "Ласкового мая" Андрей Разин.
"Очень осторожно, очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются и Насте становится лучше. Она, вроде бы, идет на поправку. Насте действительно становится лучше и мы все молимся, чтобы ее здоровье восстановилось и она, как можно быстрее, вернулась к нам. Настя, мы все молимся за тебя", - написал Андрей Разин.
Очень осторожно, очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются и Насте становится лучше. Она, вроде бы, идёт на поправку. К сожалению, мой источник, который ранее контактировал с врачом Настей, сейчас с ней не общается. Но по тем сообщениям, которые приходят ко мне, Насте действительно становится лучше и мы все молимся, чтобы её здоровье восстановилось и она, как можно быстрее, вернулась к нам. Настя, мы все молимся за тебя.🙏
Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)
Ранее мы писали о том, что в семью Заворотнюк "пришла" новая беда. Также сообщалось о том, что назвали цену лечения Заворотнюк.
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