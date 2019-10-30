Мама российской актрисы Анастасии Заворотнюк начала терять слух из-за стресса. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Близкие к семье артистки рассказали, что Валентине уже заказали слуховой аппарат. Анастасия до последнего не хотела рассказывать матери о болезни, понимая, что это неизбежно отразится на самочувствии женщины.

Читайте также Модель plus-size шокировала беременными фото

После того, как Валентине все-таки стало известно о случившемся, соседи рассказали, что стали видеть ее заплаканной и держащейся за сердце.