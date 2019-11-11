В Министерстве внутренних дел Украины создали чат-бот "СтопНаркотик" (https://t.me/stopdrugsbot) был разработан представителями факультета № 4 Харьковского национального университета внутренних дел и предназначен для активного привлечения граждан к противодействию незаконному распространению наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Чат бот "СтопНаркотик" дает возможность:

1) получать от неравнодушных граждан:

- фотографии "граффити" (надписи) с "наркоадресамы" с указанием GPS-координат или физических адресов, где они были обнаружены;

- адреса в мессенджере Telegram и вебсайтов по продаже наркотиков;

- адреса точек продажи наркотиков в населенных пунктах.

2) привлекать граждан к:

- блокировка адресов в мессенджере Telegram путем направления жалоб в администрацию мессенджера со сведениями об адресах, с помощью которых осуществляется незаконное распространение наркотиков;

- деактивации (закрашивания) "граффити" (надписей) с "наркоадресамы".

Чат бот "СтопНаркотик" был презентован 19 сентября 2019. За это время с чат-ботом ознакомились более 11700 пользователей Telegram, из которых почти 3000 пользователей выразили желание регулярно помогать блокировать адреса наркокрамниць, добавили в пресс-службе.

Раньше сообщалось о том, что в Беларуси разрешили употреблять наркотики. А также создан уникальный браслет, который способен найти наркотики.