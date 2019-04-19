Ищет наркотики: создан уникальный браслет [ Редактировать ]
Разработка браслета, способного выявлять наркотики в напитках, стало проектом немецкого стартапа Xantus.
Авторы идеи такого браслета говорят, что создавали его в первую очередь как своеобразное средство защиты от злоумышленников, которые пользуются так называемыми нокаут-каплями, то есть препаратами, с помощью которых дезориентируют жертв. Собственно, разработчики браслета - это женщины, пострадавшие от насильников, которые использовали подобные наркотические вещества. По данным федерального ведомства уголовной полиции Германии, инциденты сексуального насилия, связанные с использованием подобного рода препаратов, в стране стали учащаться.
Браслеты, которые уже продаются в ФРГ через интернет, позволяют обнаружить в напитках подмешанные в них психоактивные компоненты. Достаточно капнуть немного жидкости на каждый такой браслет, - и он может поменять цвет: если окрашивается в синий цвет, то это свидетельствует о наличии опасной добавки. Действие одного браслета рассчитано на проверку двух напитков. Что удобно, браслеты не реагируют на молекулы сахара, которые выдают ложный результат.
"Большинство покупателей - мужчины, которые хотят защитить своих близких", - сообщила изобретательница браслета Ким Айзенман.
Раньше сообщалось о том, как похудеть при помощи специй. А также в Японии профессор студентов делать наркотики.
по теме
Киевлянин превратил квартиру в теплицу для марихуаны
Полицейских привлек сильный специфический запах, который исходил из комнаты
"Барыги": в Днепре активисты разрисовали стены аптеки
Активисты одной из общественных организаций "изуродовали" аптеку, где якобы продают наркосодержащие препараты без рецепта
Полицейские обнаружили в авто мужчины 100 кг героина
Гражданин прятал в автомобиле около 100 килограмм героина
В Одессе жестоко убили дворника
Мужчина жил в полуподвальном помещении жилого дома, в районе где работал
"Убитая" мужем супруга неожиданно воскресла
Полицейские приехали на вызов об убийстве и обнаружили труп живым