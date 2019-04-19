Разработка браслета, способного выявлять наркотики в напитках, стало проектом немецкого стартапа Xantus.

Авторы идеи такого браслета говорят, что создавали его в первую очередь как своеобразное средство защиты от злоумышленников, которые пользуются так называемыми нокаут-каплями, то есть препаратами, с помощью которых дезориентируют жертв. Собственно, разработчики браслета - это женщины, пострадавшие от насильников, которые использовали подобные наркотические вещества. По данным федерального ведомства уголовной полиции Германии, инциденты сексуального насилия, связанные с использованием подобного рода препаратов, в стране стали учащаться.

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Браслеты, которые уже продаются в ФРГ через интернет, позволяют обнаружить в напитках подмешанные в них психоактивные компоненты. Достаточно капнуть немного жидкости на каждый такой браслет, - и он может поменять цвет: если окрашивается в синий цвет, то это свидетельствует о наличии опасной добавки. Действие одного браслета рассчитано на проверку двух напитков. Что удобно, браслеты не реагируют на молекулы сахара, которые выдают ложный результат.



"Большинство покупателей - мужчины, которые хотят защитить своих близких", - сообщила изобретательница браслета Ким Айзенман.

Раньше сообщалось о том, как похудеть при помощи специй. А также в Японии профессор студентов делать наркотики.