Какой продукт выводит из организма никотин [ Редактировать ]
Группа исследователей провела ряд исследований и выяснила, какие продукты способны вывести никотин из организма. Так, специалисты рекомендуют употреблять цитрусовые, которые обладают большим количеством витаминов A, C и E.
На втором месте оказался шпинат. В нем содержится большое количество полезной фолиевой кислоты. А вот морковь специалисты рекомендуют употреблять из-за наличия в нем витаминов А, B и К.
Также специалисты рекомендуют не отказываться от капусты. Кроме того овощи желательно употреблять с свежем виде.
Ранее сообщалось, кому нельзя есть соленые помидоры.
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