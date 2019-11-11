В понедельник, 11 ноября, Печерский районный суд Киева арестовал Дмитрия Марченко, начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает директора Госбюро расследований Роман Труба.

Марченко взяли под арест и назначили залог в сумме 76 млн гривен. Его подозревают в причастности к закупке некачественных бронежилетов по завышенной цене.

Осталось выбрать меры еще для четырех подозреваемых. Пока только для четырех - их будет больше. Напомню, что следствие считает, что эти люди, умышленно, по предварительному сговору, закупили для военных тысячи бракованных бронежилетов. То, что они простреливаются, доказано экспертизами. Стоимость заключенного договора - 176 млн гривен.

Ранее суд арестовал Дубневича. Также суд арестовал Гладковского.