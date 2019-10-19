Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения Олегу Гладковскому, бывшему заместителю секретаря СНБО. Соответствующее решение объявил следственный судья Тимур Хамзин, 19 октября.

Так, Гладковского арестовали на два месяца - до 15 декабря включительно. Вместе с тем он может выйти под залог в сумме более 10 млн гривен.

"Отказать защитнику в удовлетворении жалобы. Ходатайство детективов НАБУ и представительства САП об избрании меры пресечения по поводу содержания под стражей удовлетворить частично. Избрать подозреваемому Олегу Гладковскому меру пресечения содержание под стражей сроком на 60 суток до 15 декабря включительно. Определить залог в размере 5530 размеров прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 10 млн 623 тысячи грн ", - отметил судья.

Напомним, в четверг, 17 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и оборони Олега Гладковского.

Позже была названа причина задержания. А сам Гладковский рассказал, куда собирался улетать.

Рябошапка объяснил, в чем подозревают Гладковского. Отметим, что почти сразу в деле появились новые "нюансы". Со временам Гладковский объявил голодовку. Также появилась информация о том, какой залог запросят за экс-заместителя секретаря СНБО.