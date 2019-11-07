Суд арестовал Дубневича [ Редактировать ]
В четверг, 7 ноября, Высший антикоррупционный суд отклонил апелляционную жалобу адвоката народного депутата Ярослава Дубневича и оставил его под стражей до 31 декабря. Об этом передает "РБК-Украина".
Также суд изменил сумму залога с 100 до 90 млн гривен.
Применить меру в виде содержания под стражей до 31 декабря 2019 года. И определить альтернативную меру пресечения в виде залога в 90 млн гривен.
Ранее сообщалось, что Рябошапка вручил подозрение Дубневичу.
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