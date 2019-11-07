В четверг, 7 ноября, Высший антикоррупционный суд отклонил апелляционную жалобу адвоката народного депутата Ярослава Дубневича и оставил его под стражей до 31 декабря. Об этом передает "РБК-Украина".

Также суд изменил сумму залога с 100 до 90 млн гривен.

Применить меру в виде содержания под стражей до 31 декабря 2019 года. И определить альтернативную меру пресечения в виде залога в 90 млн гривен.

Ранее сообщалось, что Рябошапка вручил подозрение Дубневичу.