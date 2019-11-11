В Альпах страшная лавина унесла жизни людей [ Редактировать ]
В Альпах в результате схождения лавины трагически погибли два лыжных инструктора. Об этом сообщает Dutchnews.
Известно, что два гражданина Нидерландов катались на лыжах и попали под сильную лавину. По предварительной информации установлено, что они работали в компании, которая специализируется на приключенческих поездках в зимних видах спорта.
По словам друзей, погибшие были профессионалами своего дела с многолетним опытом в экстремальных видах спорта.
Гибель людей является первой в зимнем сезоне в Альпах.
Ранее сообщалось, что на популярном курорте в желудке акулы нашли руку туриста.
по теме
Умер легендарный защитник "Спартака"
На 87-м году ушел из жизни легендарный футболист "Спартака" и сборной СССР Анатолий Крутиков
Умер близкий человек Кличко
Украинский боксер Владимир Кличко сообщил о смерти близкого человека
Умер знаменитый режиссер
На 60-м году ушел из жизни знаменитый режиссер и сценарист Роман Хрущ
Дочь Шумахера устроила конную "Формулу 1"
Дочь чемпиона "Формулы 1" Михаэля Шумахера, посвятила отцу свое выступление
Украинка героически завоевала победу на этапе Кубка мира
Украинская спортсменка завоевала бронзу