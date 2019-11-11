В Альпах в результате схождения лавины трагически погибли два лыжных инструктора. Об этом сообщает Dutchnews.

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Известно, что два гражданина Нидерландов катались на лыжах и попали под сильную лавину. По предварительной информации установлено, что они работали в компании, которая специализируется на приключенческих поездках в зимних видах спорта.

По словам друзей, погибшие были профессионалами своего дела с многолетним опытом в экстремальных видах спорта.

Гибель людей является первой в зимнем сезоне в Альпах.

Ранее сообщалось, что на популярном курорте в желудке акулы нашли руку туриста.