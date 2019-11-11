Печерський суд столиці заарештував генерала Дмитра Марченка [ Редактировать ]
Печерський суд столиці заарештував генерала Дмитра Марченка. Можлива застава - 76 мільйонів гривень.
Начальник головного управління розвитку й забезпечення Збройних сил проходить у справі про закупівлю неякісних бронежилетів за завищеними цінами. Через це держава зазнала понад 100 мільйонів гривень збитків. Невдовзі суд має винести рішення про запобіжний захід ще чотирьом підозрюваним у цій справі.
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