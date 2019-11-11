Розслідування справи Дубневича: депутати зняли недоторканність зі свого першого колеги

Перший пішов. Депутати зняли недоторканність зі свого першого колеги у цьому скликанні - Ярослава Дубневича. Саме цю людину у ЗМІ давно називають королем кешу та хазяїном української залізниці