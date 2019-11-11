На Житомирщині вбито адвоката підозрюваного у справі про розстріл екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Інцидент стався на полюванні.

Загиблий Святослав Пархоменко був керівником громадської організації "Радомишльські мисливці". За даними правоохоронців юрист, загинув від кулі одного з бракон'єрів, на яких натрапив разом із єгерями під час рейду мисливськими угіддями. Пархоменко захищав у суді Олександра Лося - підозрюваного в організації вбивства Вороненкова два роки тому в центрі Києва. Незадовго до того, як екс-депутат мав свідчити у справі про державну зраду Віктора Януковича.

"10 листопада близько 11 години дня стався конфлікт між групою осіб, а саме працівниками ГО Радомишльські мисливці та особами, які намагалися здійснити полювання. В ході патрулювання зазначені єгеря цієї організації виявили цих палювальників, вони намагалися перевірити в них документи та з"ясувати на яких підставах особи знаходяться на самому полюванні, в ході цього з"ясування стався конфлікт. На місці загинув директор ГО "Радомишльські мисливці"", - говорить Дмитро Гаращенко, начальник Коростишівського відділу поліції ГУНП Житомирської області.