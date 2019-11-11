На Житомирщині вбили адвоката Дениса Вороненкова [ Редактировать ]
На Житомирщині вбито адвоката підозрюваного у справі про розстріл екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Інцидент стався на полюванні.
Загиблий Святослав Пархоменко був керівником громадської організації "Радомишльські мисливці". За даними правоохоронців юрист, загинув від кулі одного з бракон'єрів, на яких натрапив разом із єгерями під час рейду мисливськими угіддями. Пархоменко захищав у суді Олександра Лося - підозрюваного в організації вбивства Вороненкова два роки тому в центрі Києва. Незадовго до того, як екс-депутат мав свідчити у справі про державну зраду Віктора Януковича.
"10 листопада близько 11 години дня стався конфлікт між групою осіб, а саме працівниками ГО Радомишльські мисливці та особами, які намагалися здійснити полювання. В ході патрулювання зазначені єгеря цієї організації виявили цих палювальників, вони намагалися перевірити в них документи та з"ясувати на яких підставах особи знаходяться на самому полюванні, в ході цього з"ясування стався конфлікт. На місці загинув директор ГО "Радомишльські мисливці"", - говорить Дмитро Гаращенко, начальник Коростишівського відділу поліції ГУНП Житомирської області.
по теме
На Житомирщині застрелили адвоката Святослава Пархоменка
Згідно з офіційним повідомленням обласної поліції, смертельне поранення адвокат отримав під час конфлікту між групою мисливців та місцевими єгерями
ДБР оголосило підозри високопосадовцям Міноборони
Про це заявив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба. За його словами, чиновники причетні до закупівлі неякісних речей для Збройних сил
В Харькове зверски расстреляли мужчину
Во вторник вечером, 5 ноября, в Харькове произошла стрельба
СБУ повністю розслідувала справу про вбивство Катерини Гандзюк
Рік тому померла Катерина Гандзюк. У справі про її вбивство проведені усі необхідні слідчі дії та експертизи - повідомили напередодні в СБУ
Розслідування справи Дубневича: депутати зняли недоторканність зі свого першого колеги
Перший пішов. Депутати зняли недоторканність зі свого першого колеги у цьому скликанні - Ярослава Дубневича. Саме цю людину у ЗМІ давно називають королем кешу та хазяїном української залізниці