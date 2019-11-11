Четверті вибори за чотири роки. Іспанія знову обрала парламент. Як змінився розклад сил і чи зможе країна вийти з глибокої політичної кризи? - розкаже Олена Абрамович.

Іспанія обирає парламент вже вдруге за останні півроку. Більшість знову отримала правляча соціалістична партія. Лідер політичної сили прем’єр-міністр Педро Санчес закликав усі демократичні сили об'єднатися, щоб нарешті сформувати уряд. Адже з моменту попереднього голосування країна фактично жила без виконавчої влади.

"Ми будемо діяти відповідально і цього разу я намагатимусь сформувати уряд - хай би там що не було. Ми матимемо прогресивний кабінет міністрів та завдяки цьОму розблокуємо політичну ситуацію в країні", - говорить Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії, лідер соціалістів.

Нинішнє голосування стало справжнім розгромом для місцевих лівих. Лівоцентристська партія "Громадяни" здобула лише 10 місць порівняно із 57 у квітні. Натомість праві удвічі покращили результат.

"Ми тепер третя політична сила в Іспанії. Маємо 52 законодавці і, окрім того, стали партією, яка на цих виборах найбільше покращила свій результат", - говорить Сантьяго Абаскал, лідер правої партії VOX.

Та попри такий розподіл сил, шансів на об'єднання з керівною партією у правих немає. Вони залишаться в опозиції. Прем'єру ж Санчесу з таким результатом буде ще складніше сформувати уряд.

"Найбільшого успіху досягла крайня права партія VОХ. Але це не дає їм ніякої влади, бо блок правих у цілому не дуже збільшився. Тому, якщо оцінювати ці вибори загалом, то майже кожна сила щось втратила", - говорить Мігель Мурадо, політичний аналітик.

Тож політична криза в країні фактично не вирішується, а іспанці не розуміють - для чого було витрачати гроші на нове голосування.

"Як на мене, це великий підрив для нас усіх. Бо нічого не змінилося. На мою думку, навіть погіршилось. Є два блоки - і вони у точно такій самій ситуації", - говорить Лола, держслужбовець.

Занепокоєні і каталонці. Хоч тут і перемогла партія, яка виступає за незалежність регіону, сформувати лояльніший до Каталонії уряд навряд чи вдасться.

"Я вважаю, що успіх крайніх правих - це жахливо. І я дуже не задоволена, що не було досягнуто ніякої угоди. Це був величезний ризик - організувати повторні вибори", - говорить Кармен, соціальна працівниця.

"Ситуація гірша, ніж кілька місяців тому. У Каталонії все ще існує незаперечна підтримка незалежності, треба знайти політичне рішення у цій ситуації, і з нинішнім результатом це складніше, ніж раніше", - говорить Оріол Лоп, журналіст.

Тим часом борці за незалежність Каталонії у понеділок продовжили протести - заблокували трасу у Францію. Рух автомобілів зупинили в обидва боки, у пастці опинилися близько сотні людей.

Тим часом у Брюсселі ніяким чином не реагують на демонстрації борців за незалежність Каталонії. ЄС як раніше тримає нейтралітет. Тут, як і раніше наголошують - поважають суверенітет Іспанії, рішення судів країни та підтримують чинну владу.