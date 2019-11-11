Вера Брежнева в сексуальном наряде восхитила поклонников [ Редактировать ]
Популярная украинская певица Вера Брежнева восхитила пользователей сети новым снимком для глянцевого журнала. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
В черно-белом кадре артистка позирует в одежде в стиле моды 50-х, в мини-платье с большими воланами.
Такой наряд эффектно подчеркивает "осиную" талию и пышное декольте певицы.
Дополнили винтажный "лук" колготки в горошек, широкополая шляпа и крупные серьги.
Раньше сообщалось о том, что Брежнева сделала откровенное признание. А также Вера Брежнева показала пикантное фото в белье.
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