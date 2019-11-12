В понедельник, 11 ноября, в Киевской области в селе Петропавловская Борщаговка произошла авария. Известно, что ДТП случилось с участием маршрутного такси и автомобиля ВАЗ 2101. Женщина-водитель последнего авто уходила от столкновения с Opel Astra и "влетела" в маршрутку, передает пресс-служба полиции области.

По предварительным данным, аварию создал водитель Opel Astra. Он пытался развернуться на дороге прямо перед ВАЗ 2101. Водитель последнего смогла сманеврировать и обойти Opel. Однако влетела в бок маршрутки, которая ехала навстречу.

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В происшествии пострадал водитель автобуса и женщина-водитель ВАЗ. Их госпитализировали. В момент столкновения в салоне легковушки находился двухлетний ребенок в автокресле, которое спасло его от травм. А в автобусе кроме водителя находилась женщина с 12-летним ребенком.

На месте происшествия их осмотрели врачи и оказали медицинскую помощь. Детали и виновника происшествия установит следствие.

Ранее сообщалось, что под Киевом в кровавом ДТП погибли двое людей.