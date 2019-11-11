10 ноября, в Киеве произошло смертельное ДТП с Lexus и такси. Об этом сообщает "Стражи Эспрессо" на своей странице в Facebook.

В результате ДТП женщина погибла на месте, а ее спутника госпитализировали. По словам очевидцев, Lexus двигался на большой скорости и ударил такси Renault.

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"От удара люксовое авто вылетело на тротуар, где как раз шли люди. Сбив людей, Lexus, пробив ограждение, въехал на стоянку", - написали в сообщении.