Влетел в толпу: в Киеве произошло смертельное ДТП [ Редактировать ]
10 ноября, в Киеве произошло смертельное ДТП с Lexus и такси. Об этом сообщает "Стражи Эспрессо" на своей странице в Facebook.
В результате ДТП женщина погибла на месте, а ее спутника госпитализировали. По словам очевидцев, Lexus двигался на большой скорости и ударил такси Renault.
"От удара люксовое авто вылетело на тротуар, где как раз шли люди. Сбив людей, Lexus, пробив ограждение, въехал на стоянку", - написали в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Кропивницком полицейский устроил кровавое ДТП, а также под Одессой грузовик столкнулся с микроавтобусом.
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