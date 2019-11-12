У Данії осквернили єврейське кладовище [ Редактировать ]
У Данії невідомі повалили і облили фарбою понад 80 надгробків на єврейському кладовищі ХІХ століття. Інцидент стався в місті Рандерс на сході півострова Ютландія цими вихідними.
Акт вандалізму, за повідомленнями ЗМІ, вочевидь був приурочений до річниці" Кришталевої ночі". У цей день 81 рік тому Німеччиною прокотилася хвиля погромів, нацисти палили і руйнували єврейські школи, магазини, будинки і синагоги.
В данській поліції до події поставилися з усією серйозністю і пообіцяли провести ретельне розслідування.
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