В данській поліції до події поставилися з усією серйозністю

У Данії невідомі повалили і облили фарбою понад 80 надгробків на єврейському кладовищі ХІХ століття. Інцидент стався в місті Рандерс на сході півострова Ютландія цими вихідними.

Акт вандалізму, за повідомленнями ЗМІ, вочевидь був приурочений до річниці" Кришталевої ночі". У цей день 81 рік тому Німеччиною прокотилася хвиля погромів, нацисти палили і руйнували єврейські школи, магазини, будинки і синагоги.

В данській поліції до події поставилися з усією серйозністю і пообіцяли провести ретельне розслідування.