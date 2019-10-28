NASA опубликовало "жуткое" фото Солнца, чтобы поддержать празднование Хэллоуина. Снимок опубликовали на официальной странице ведомства в Facebook.

Солнце на снимке напоминает тыквенный "фонарь Джека". Изображение состоит из двух наборов ультрафиолетовых длин волн. Также ему добавили золотистых и желтых тонов.

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Специалисты объясняют, что желто-красные области на фото ярче, потому что выделяют больше света и энергии.

Ранее сообщалось о том, что в NASA сделали шокирующее заявление о глобальном потеплении.