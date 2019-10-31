Астрономы выяснили, что у одна планет находится так близко, что должна была быть поглощена на этапе расширения светила. Об этом сообщает zn.ua.

В ходе исследования ученые измерили колебания звезд, что позволило сделать новые оценки масс.

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Оказалось, что во время проведения оценки массы HD 203949 несколько лет назад она была в значительной степени переоценена. Небесное тело располагается гораздо ближе к звезде, на расстоянии примерно 0,65 астрономических единиц (астрономическая единица – расстояние от Земли до Солнца).

А вот его масса превышает массу Юпитера минимум в пять раз.