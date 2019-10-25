В Киеве мужчина ограбил и изнасиловал студентку [ Редактировать ]
В Киеве правоохранители задержали мужчину, который ограбил и изнасиловал девушку, сообщает пресс-служба ГУ НП Киева.
Известно, что злоумышленник шел за жертвой и когда догнал, пригрозил ножом и пистолетом, затем забрал золотые украшения и изнасиловал. Отмечается, что инцидент произошел возле станции метро "Житомирская".
Полиция установила личность злоумышленника и задержала. Им оказался 46-летний киевлянин.
"Мы выяснили, что злоумышленник увидел девушку возле станции метро и пошел за ней следом. Как только студентка зашла в пустынное место на территории учебного заведения, мужчина пригрозил ей ножом, отобрал ювелирные изделия и изнасиловал", - говорится в сообщении.
Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что в Одессе толпа мужчин жестоко насиловала детей.
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