Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Полтавской областной государственной администрации. Им стал Олег Синегубов. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

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"Назначить Синегубов Олега Васильевича главой Полтавской областной государственной администрации", - говорится в документе.

Кто такой Синегубов Олег?

Родился в 1983 году в Харькове. В 2013 году он получил ученое звание доцента кафедры гражданского права и процесса ХНУВД.

В прошлом году Олег Синегубов принимал участие в конкурсе на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, но на письменном тестировании не сумел набрать необходимого количества баллов.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский поручил Кабмину разработать стандарт новостей для СМИ. А также Зеленский встретился с представителями ОБСЕ.