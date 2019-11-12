Президент назначил нового главу Полтавской ОГА [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Полтавской областной государственной администрации. Им стал Олег Синегубов. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.
"Назначить Синегубов Олега Васильевича главой Полтавской областной государственной администрации", - говорится в документе.
Кто такой Синегубов Олег?
Родился в 1983 году в Харькове. В 2013 году он получил ученое звание доцента кафедры гражданского права и процесса ХНУВД.
В прошлом году Олег Синегубов принимал участие в конкурсе на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, но на письменном тестировании не сумел набрать необходимого количества баллов.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский поручил Кабмину разработать стандарт новостей для СМИ. А также Зеленский встретился с представителями ОБСЕ.
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