Перші ракети вітчизняного виробництва "Вільха" отримала Українська армія. На озброєння надійшли

100 серійних, 152- міліметрових боєприпасів, - повідомили в Департаменті військово-технічної політики Міністерства оборони. Реактивні системи "Вільха-М" та "Вільха-Р" ще в травні успішно випробували на одному з військових полігонів Одещини. Перевірили тактико-технічні характеристики ракет і систем наведення та можливості знищувати цілі в найкоротший час.

У Міноборони зазначили, що подальші постачання цих комплексів Збройним силам очікуються в січні наступного року.