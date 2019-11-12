Українська армія отримала перші ракети вітчизняного виробництва "Вільха" [ Редактировать ]
Перші ракети вітчизняного виробництва "Вільха" отримала Українська армія. На озброєння надійшли
100 серійних, 152- міліметрових боєприпасів, - повідомили в Департаменті військово-технічної політики Міністерства оборони. Реактивні системи "Вільха-М" та "Вільха-Р" ще в травні успішно випробували на одному з військових полігонів Одещини. Перевірили тактико-технічні характеристики ракет і систем наведення та можливості знищувати цілі в найкоротший час.
У Міноборони зазначили, що подальші постачання цих комплексів Збройним силам очікуються в січні наступного року.
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