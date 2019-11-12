Еммануель Макрон і Дональд Трамп зустрінуться перед самітом НАТО. Про це повідомив президент Франції на своїй сторінці у "Твіттері".

Напередодні між двома лідерами відбулася телефонна розмова - говорили про ситуацію в Сирії, Ірані та справи НАТО. Які теми зачеплять сторони під час особистої зустрічі й коли саме вона відбудеться не уточнив. Минулого тижня Макрон наразився на критику з боку союзників у НАТО, заявивши, що Альянс переживає "смерть мозку" через брак координації між Європою і США. Саміт північноатлантичного альянсу відбудеться 3-4 грудня в Лондоні.