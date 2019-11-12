Французька поліція розігнала каталонських протестувальників, які заблокували головну трасу, що з'єднує Францію з Іспанією. Організатори протесту планували тримати блокаду три дні. Як здалися після першої доби - розкаже Олена Абрамович.

Головну трасу з Каталонії у Францію мітингарі заблокували ще вчора. Люди розмістилися на прикордонному пункті Ла Хонкера теритоторії обох країни, повністю заблокувавши рух машин і вантажівок. У руках тримали плакати "Іспаніє, сядьмо й поговорімо".

"За наші права, свободу та самовизначення. Ми довгий час за це боролися і не зупинимося тепер. Хочемо бути вільними, незалежними, мати права".

"Ситуація складна.Та вони мають визнати, що політичні проблеми не вирішують ув'язненням лідерів і розгоном демонстрантів. Треба сідати й говорити".

У вівторок зранку французька поліція взялася розчищати трасу. Протестувальники щільно заполонили дорогу - кілька сотень людей просто сиділи нерухомо. На них пішла стіна правоохоронців.

Урешті дорогу розблокували. Офіційний Брюссель ситуації досі не прокоментував. Лише радник Європейського суду в Люксембурзі наголосив: каталонські лідери, які отримали мандат євродепутатів матимуть імунітет.

"Влада країни-члена, з якої було обрано депутата Європарламенту, зобов'язана утримуватися від будь-яких заходів, що можуть перешкоджати діяльності цього члена, виконанню його обов'язків. Вона має припинити заходи, до яких уже вдалася, якщо Парламент не скасував імунітету", - говорить Мацей Шпунар, радник Європейського суду.

За словами Мацея Шпунара, якщо Європарламент не проголосував за скасування недоторканності з каталонських євродепутатів, тримати їх у в'язниці іспанська влада права не має. Тим часом парламент автономії ухвалив резолюцію щодо права свого народу на самовизначення. Попри попередження Конституційного суду Іспанії, що подібні документи заборонені.

"Ні погрози, ні тюремні ув'язнення, ні будь-яке насильство поліції не змусять нас бути покірними. У боротьбі з цензурою ми засуджуватимемо корумповану монархію, і будемо повторювати про своє право на самовизначення", - говорить Марія Сірвент, депутатка Каталонського парламенту.

Та документ є лише рекоменадційним.

Тим часом колишній лідер руху за незалежність Каталонії Карлес Пучдемон і досі переховується від іспанського правосуддя в Бельгії. Екстрадувати Пучдемона місцевий суд не поспішає і не вперше переносить слухання з цього питання.