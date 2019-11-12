Швидка допомога без колес. На Рівненщині автопарк медтранспорту майже зношений. Карети швидкої допомоги виходять з ладу, коли їдуть за викликом. Які шанси у жителів Рівного дочекатися меддопомоги вчасно - цікавилася Сніжана Сидорук.

"Оце на фанері знизу нема нічо. Все зогнило. Нема до чого клеїть. Нічого. Оце в нас двері одкриваються - рембом треба буть. Носілкам тридцять літ".

Салон прогнив, двері ледь відчиняються. Це єдина карета "швидкої" у селі Нова Українка.

"За 15 років він пробіг сімсот тисяч кілометрів. Обслуговуємо ми 12 сіл і садові ділянки. Це приблизно тринадцять тисяч населення", - говорить Неля Антончук, старша фельдшерка пункту швидкої медичної допомоги села Нова Українка.

З першого разу не заводиться. По дорозі ломається.

"Отримали виклик, поки завів, поки доїхав, які норми можуть буть? В нас є тут село таке Рисвянка. Там дорога, як після війни. Там даже 20 кілометрів в час їхати не будеш", - говорить Сергій Лащук, старший водій пункту швидкої медичної допомоги села Нова Українка.

Старенький УАЗ як могли відремонтували водії. Машина вже давно своє відпрацювала. Однак і на таку "таблетку" чекають хворі.

"Пацієнти скаржаться звичайно".

А це вже автопарк обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф. Машини тут більш сучасні, але все одно зношені.

"Тут воно вигнило повністю. Ми чим змогли, тим залатали власними силами. Ну їздить".

"На балансі центру знаходиться 134 автомобілі, які повинні надавати в цілодобовому режимі екстрену медичну допомогу, з них 69% наявного цього транспорту мають стовідсотковий знос, тобто підлягають списанню", - говорить Андрій Бортнік, головний лікар Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Центр обслуговує всю Рівненську область. Щодня більш як сімсот викликів. 91 бригада медиків працює і в екстреному, і в невідкладному режимах. Трьохсот-тисячне місто цілодобово обслуговують всього п'ятнадцять автівок. А треба хоча б 24.

"Це наш зламок. Його ремонтувати немає смисла через те, що він розсипається. Гнилий повністю що тут, що спереду".

Востаннє спецавтомобілі від держави місто отримувало у 2014 році. Відтоді п'ять автівок передав благодійний фонд, ще дві машини виділила держава. Щоб хоча б частково оновити парк "швидких", треба півсотні нових карет. Одна така автівка коштує понад два мільйони гривень. Проте на це ані в області, ані в міста коштів немає. А гроші з держбюджету затримуються.

"При потребі десь 200 мільйонів річні у нас наразі кошторис складає 167 мільйонів. Не вистачає коштів на заробітну плату, на ремонт автомобілів, на спецодяг для медичного персоналу, на ремонт і повірку медичного обладнання", - говорить Алла Рудько, заступниця головного лікаря центру з економічних питань.

Медики з острахом чекають сезонних захворювань. Адже тоді кількість викликів збільшується втричі. Та чи буде на чому виїжджати до пацієнтів? Жителям Рівного лишається сподіватися, що коли вони зателефонують на номер "103" то почують обнадійливі слова.

"Приїде до вас бригада".