Усі перешкоди на шляху до зустрічі у Нормандському форматі зняті. Про це повідомила Дарка Оліфер, прессекретар представника України у Мінській тристоронній групі Леоніда Кучми.

Останніми кроками в цьому напрямку стало розведення сил в околицях Золотого, Богданівки і Станиці Луганської.