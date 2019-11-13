Україна зняла усі перешкоди на шляху до зустрічі у Нормандському форматі [ Редактировать ]
Усі перешкоди на шляху до зустрічі у Нормандському форматі зняті. Про це повідомила Дарка Оліфер, прессекретар представника України у Мінській тристоронній групі Леоніда Кучми.
Останніми кроками в цьому напрямку стало розведення сил в околицях Золотого, Богданівки і Станиці Луганської.
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Україна виконала всі умови для проведення зустрічі у Нормандському форматі
Про це повідомила на фейсбук-сторінці прессекретар представника України в Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер
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