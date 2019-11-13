Місія Міжнародного валютного фонду почне працювати в Україні [ Редактировать ]
Місія Міжнародного валютного фонду почне працювати в Україні у четвер. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова.
За її словами, 14 листопада в Києві будуть обговорювати нову програму співпраці з МВФ. Раніше у Нацбанку повідомляли, що ця програма розрахована на 4 роки, а обсяг її фінансування - щонайменше 10 мільярдів доларів.
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