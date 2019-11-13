Розкрадання та нелегальний експорт деревини викрили на Житомирщині. Нелегальним бізнесом промишляли двоє жителів Новограда-Волинського. Один з них купував у лісгоспах регіону необліковану деревину. Другий - власник деревопереробного підприємства - виготовляв деревне вугілля.

Легалізовували лісоматеріали через підприємства, оформлені на безхатченків. А готову продукцію продавали в Європу. За попередніми оцінками, зловмисники вивезли за кордон продукції на понад 14 мільйонів гривень.