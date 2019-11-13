12 ноября, в работе Facebook и Instagram произошел сбой в США, Бразилии, Нидерландах, Перу, Румынии, Израиле, Великобритании. Об этом сообщает Downdetector.

73% пользователей жаловались на сбой работы новостной ленты, а 14% на полное отключение соцсетей. Также, на работу Instagram жаловались в Великобритании, США, Венгрии, Греции и Турции.

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Большинство из них имели проблемы с новостной лентой.

Ранее сообщалось, что в работе Twitter случился сбой, а также в Facebook появилась новая функция.