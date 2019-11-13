Маму российской актрисы Анастасии Заворотнюк могут отправить за решетку из-за неоплаченных штрафов за вождение. Женщина не оплатила около 27 тысяч рублей. Об этом сообщают российские СМИ.

Анастасия подарила матери пять лет назад Porsche Panamera, который часто попадает в камеры видеонаблюдения из-за нарушений ПДД.

Предполагается, что за рулет автомобиля постоянно ездит ее муж Петр Чернышев, который как раз любит быструю езду на автомобиле.

Ранее мы писали о том, что в семью Заворотнюк "пришла" новая беда. Также сообщалось о том, что назвали цену лечения Заворотнюк.