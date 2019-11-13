Матери Заворотнюк грозит арест [ Редактировать ]
Маму российской актрисы Анастасии Заворотнюк могут отправить за решетку из-за неоплаченных штрафов за вождение. Женщина не оплатила около 27 тысяч рублей. Об этом сообщают российские СМИ.
Анастасия подарила матери пять лет назад Porsche Panamera, который часто попадает в камеры видеонаблюдения из-за нарушений ПДД.
Предполагается, что за рулет автомобиля постоянно ездит ее муж Петр Чернышев, который как раз любит быструю езду на автомобиле.
Ранее мы писали о том, что в семью Заворотнюк "пришла" новая беда. Также сообщалось о том, что назвали цену лечения Заворотнюк.
по теме
"Это незаконно": 41-летняя Ани Лорак удивила внешним видом
Известная артистка Ани Лорак покорила поклонников образом
Дочь Заворотнюк показала новое фото
Дочь больной Анастасии Заворотнюк Анна спустя опубликовала в сети новое фото
"Зачетная борода": Никитюк стала поводом для насмешек
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк рассмешила поклонников
"Женщина года": Тодоренко покорила ярким нарядом
Популярная телеведущая Регина Тодоренко поделилась с поклонниками новом фото