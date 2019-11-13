"Зачетная борода": Никитюк стала поводом для насмешек [ Редактировать ]
Леся Никитюк / Фото: Іnstagram
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк ошарашила поклонников новым фото. На снимке она позирует со своим любимым псом Рафиком. Вместо нижней части своего лица она подставила мордочку питомца.
"Good morning", - подписала фото звезда.
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"Зачетная борода", "Тебе идет", "Симпатюли", "Класная бородка", - комментировали в сети.
Ранее сообщалось о том, что Никитюк разозлила пользователей. А также Наташа Королева шокировала обращением к Зеленскому.
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